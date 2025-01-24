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Tokat'ta baltalı vahşet: Sokağa çıkıp ''Ben adam öldürdüm'' diye bağırdı

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Tokat'ın Zile ilçesinde bir kişi, tartıştığı arkadaşını baltayla öldürdü. Olayın ardından sokağa çıkan zanlı, ''Ben adam öldürdüm'' diye bağırdı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Minareyi Sağır Mahallesi Arzum Sokak’ta meydana geldi. O.A. (40), arkadaşı M.T.’ye (44) ait eve gitti. Burada birlikte içki içen O. A. ve T. arasında bir süre sonra tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü. O. A. evdeki baltayı alıp, M.T.’ye saldırdı. Sokağa çıkan O.A., burada "Ben adam öldürdüm" diyerek bağırdı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde T.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli gözaltına alınırken, M.T.’nin cansız bedeni otopsi için Zile Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Tokat'ın Zile ilçesinde bir kişi, tartıştığı arkadaşını baltayla öldürdü. Olayın ardından sokağa çıkan zanlı, ''Ben adam öldürdüm'' diye bağırdı.

DHA

Etiketler Tokat zile cinayet
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