Tokat'ta eşini 23 yerinden bıçaklayan kişi tahliye edildi

Tokat'ta boşanma aşamasında olduğu eşini barışmaya gittiği baba evinde 23 yerinden bıçaklayan kişi tahliye edildi.

Tokat'ta 23 yerinden bıçaklayan eşinin 3 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılmasına Özlem A. tepki gösterdi. A., ''Cezaevinde olması için benim ölmem mi gerekiyor" dedi.

Kentteki bir hastanede temizlik işçisi olarak çalışan eşi Samet A.İ ile geçimsizlik yaşayan Özlem A., ocak ayında evi terk ederek babası Mehmet D.'in yanına gidip, boşanma davası açtı.

1 Nisan'da Samet A., eşi ile konuşmak ve eve dönmeye ikna etmek için Mülk köyüne gitti. Burada ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Samet Ağ eşi Özlem ile kayınpederi Mehmet D.'i bıçakla yaraladı.

23 yerinden bıçaklanan Özlem Ağ ile bacağından yaralanan Mehmet D., Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olay sonrası Samet A.çıkarıldığı mahkemece 'Tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

3 AY TUTUKLU KALDI

3 ay tutuklu kalan Samet A.'nın avukatı müvekkilinin adli kontrol şartı ile serbest bırakılması için başvurdu. Cumhuriyet Başsavcılığı da mahkemeden delillerin toplanmış olması ve tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak mahkemeden tahliye talep etti. Samet Ağ, 1'inci Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararıyla 16 Temmuz'da CMK'nın 109/3-b maddesi kapsamında yurt dışına çıkmama, adli kontrol tedbirleri uygulanması, her hafta cuma günü saat 08.00- 20.00 saatleri arasında adresinin bulunduğu en yakın kolluk karakoluna imza atması" koşuluyla serbest bırakıldı. Özlem Ağ'ın avukatı aracılığı ile mahkemeye yaptığı itiraza rağmen tahliye kararı geri çekilmedi.

'CEZAEVİNDE OLMASI İÇİN ÖLMEM Mİ GEREKİYOR'

9 gün yoğun bakımda tedavi gören, 22 gün sonra hastaneden taburcu olan bir çocuk annesi Özlem A., "Beni geri götürmeye geldiğini söyledi. Ben de kabul etmedim. Sonra evde 3-4 saat oturdu. Babam eve gelince onunla tartışmaya başladılar. Tartışma sırasında annemi iterek yere düşürdü. Babam da evden kovdu. Ama gitmedi. Jandarmayı aramak için mutfağa telefonumu almaya gittim. Arkamdan geldi. 'Ne yapıyorsun Özlem' dedikten sonra beni seri şekilde bıçaklamaya başladı. 23 yerimden bıçaklanmışım'' diyerek olay gününü anlattı.

A., günlerce hastanede kaldığını da söyelerek tahliye kararına şöyle tepki gösterdi:

''Şu anda ayda bir kontrollerim devam ediyor. Tahliye olduğunu öğrendikten sonra şimdi kontrole gitmeye korkuyorum. Serbest bırakıldığı için öldürülmekten korkuyorum. Beni öldürmeye çalıştı ama serbest kaldı. Cezaevinde olması için benim ölmem mi gerekiyor ?B enim henüz 2 yaşında bir çocuğum var. Benim çocuğumun da diğer çocuklar gibi annesiz mi kalması gerekiyor adalet denilen şeyin yerini bulması için ?" diye konuştu.

Baba Mehmet D. ise olaydan sonra zor günler geçirdiklerini, adaletin yerini bulmasını beklerken, şüphelinin 3 ay sonra serbest bırakılmasının şokunu yaşadıklarını belirtti.

Özlem- Samet A. çiftinin boşanma davasının ise henüz sonuçlanmadığı öğrenildi.