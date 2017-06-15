Tokat'ta Kangal cinsi köpeğe tecavüz ettiler

Tokat'ta H.Y.'ye ait işyerinde bulunan 1 yaşındaki 'Kontes' adlı Kangal cinsi dişi köpeğe tecavüz edildiği öne sürüldü.



Olay, sabaha karşı Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Kentte alçıpan işleri yapan H.Y., iş yerinin bahçesinde bağlı bulunan 1 yaşındaki Kontes adlı Kangal cinsi dişi köpeğin bağlı bulunduğu yerden alınarak işletmenin arka tarafındaki kapalı alana götürüldüğünü ve köpeğin burada bağlanarak tecavüz edildiğini öne sürdü. İftardan kalan yemekleri vermek için iş yerine gelen ve köpeği göremeyince çevrede aramaya başlayan H.Y., iş yerinin arka tarafındaki odanın ışığının yandığını gördü. Lambayı kapatmak için odaya giden H.Y., köpeğinin ayaklarından bağlı olduğunu ve bir kişinin kaçtığını görünce, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri iş yerinde inceleme yaparak, kaçan şüphelinin yakalanması için de çalışma başlattı.







Köpeği muayene etmek üzere olay yerine gelen Tokat Veterinerler Odası Başkanı Sami Karyağdı, "Raporumuzu savcılığa sunacağız. Acı bir vaka şu an köpekte belli bir zorlanmayı görebildik. Bu dini günlerimizde, özel günlerimizde köpeğe karşı böyle bir durumun olması gerçekten acı bir vaka" dedi.



