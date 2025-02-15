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Tokat'ta keserli vahşet: 17 yaşındaki oğlunu öldürdü

Tokat'ta keserli vahşet: 17 yaşındaki oğlunu öldürdü
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Tokat'ın Niksar ilçesinde bir kişi, tartıştığı 17 yaşındaki oğlunu, başına keserle vurarak öldürdü.

Olay, saat 10.00 sıralarında Niksar ilçesi Kırkkızlar Mahallesi Narman Sokak'ta meydana geldi. N.A. ile oğlu B.A. arasında evde tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında N.A., oğlunun başına keserle vurdu. Yaralanan B.A., kanlar içinde yere yığıldı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde B.A.’nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Baba polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

DHA

Etiketler Tokat keser cinayet
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