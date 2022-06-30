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Tokat'ta korkunç kaza: 4 ölü

Tokat'ta korkunç kaza: 4 ölü

Tokat'ta minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Tokat’ın Reşadiye ilçesine bağlı Çamlıkaya köyünde bir Minibüs şarampole devrildi.

İlk belirlemelere göre, kaza, 1’i çocuk 4 kişi hayatını kaybetti.

Olay yerinde kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İHA

Etiketler tokat minibüs
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