Tokat'ta korkunç olay: 21 yaşındaki genç kız yanarak can verdi

Tokat'ta korkunç olay: 21 yaşındaki genç kız yanarak can verdi
Güncelleme:

Tokat'ta sobaya tutuşturucu jel dökerken vücudunun büyük kısmı yanan 21 yaşındaki genç kız, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, Tokat'ın Oğulbey Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinde palet sobasına jel döken Z.C.'nin (21) elindeki jel kutusu bir anda alev aldı. Alevlerin üzerine sıçraması sonucu yüzünden ve vücudundan ağır şekilde yanan genç kız, Tokat'ta kaldırıldığı hastanedeki ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezine sevk edildi.

Z.C., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç kızın cansız bedeni, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Tokat'a gönderildi.

İHA

