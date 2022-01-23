  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, çok sayıda yaralı

Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, çok sayıda yaralı

Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, çok sayıda yaralı

Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışıyla birlikte kaza haberleri art arda geldi. Tokat'ın Erbaa ilçesinde kontrolden çıkan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde karlı yolda kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Erbaa ilçesine bağlı Çalkaya köyü yakınlarında meydana geldi. İstanbul'dan Erzurum'a giden ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen yolcu otobüsü, karlı yolda kontrolden çıkarak refüje devrildi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin ise yaralandığı bildirildi. Yaralılar, bölgedeki çevre hastanelere yönlendirildi.

İstanbul'da yolcu otobüsü şarampole uçtu: Ölü ve yaralılar varİstanbul'da yolcu otobüsü şarampole uçtu: Ölü ve yaralılar varHaber

 

 

Etiketler tokat yolcu otobüsü kaza
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ve Sezen Aksu suskunluğunu bozdu!
Hadise görümcesinin düğününde kurtlarını döktü
İstanbul beyaza büründü! İşte kentten kar manzaraları
İstanbul'da yolcu otobüsü şarampole uçtu: Ölü ve yaralılar var
Yeni Zelanda Başbakanı'nın düğününe koronavirüs engeli
Konya-Antalya yolu trafiğe kapandı
İstanbul Valisi Yerlikaya uyardı: ''Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım''