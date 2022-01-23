Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, çok sayıda yaralı

Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışıyla birlikte kaza haberleri art arda geldi. Tokat'ın Erbaa ilçesinde kontrolden çıkan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde karlı yolda kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Erbaa ilçesine bağlı Çalkaya köyü yakınlarında meydana geldi. İstanbul'dan Erzurum'a giden ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen yolcu otobüsü, karlı yolda kontrolden çıkarak refüje devrildi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin ise yaralandığı bildirildi. Yaralılar, bölgedeki çevre hastanelere yönlendirildi.