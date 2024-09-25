  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Tokat'ta yolda yürüyen kadına bıçaklı saldırı

Tokat'ta yolda yürüyen kadına bıçaklı saldırı

Güncelleme:

Tokat’ın Erbaa ilçesinde kendisini takip eden bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan kadın yaralandı. Güvenlik kameralarından saldırganın kimliğini tespit eden polis ekipleri şahsı gözaltına aldı.

Tokat’ın Erbaa ilçesinde kendisini takip eden bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan kadın yaralandı. Saldırı anı anbean kameralara yansıdı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Yeşilyurt Mahallesi Sururi Say Caddesi’nde meydana geldi. Evli ve 1 çocuk annesi Sevgi G. (36), yürüyerek evine giderken arkasından yaklaşan bir kişi bıçakla saldırdı. Elinde bıçakla üzerine doğru gelen kişiyi fark eden kadın koşarak uzaklaşmaya çalıştı. Ayağı tökezleyen G. yere düştüğü sırada kendisini takip edin şüpheli tarafından sırtından bıçaklandı. Kadının çığlıkları üzerine saldırgan koşarak olay yerinden kaçtı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Saldırı anı ve kadının kaçarak uzaklaştığı anlar bir apartmanın güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. G.’ın kaçarken yere düşmesi sonucu dizlerinden ve arkasından gelen saldırgan tarafından sırtından aldığı bıçak darbesiyle yaralandığı görüldü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sevgi G. ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis ekipleri ise saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler saldırganın zihinsel engelli olduğu belirtilen M.K. olduğunu belirledi. Şüpheli polis tarafından yakalanarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA

Etiketler Tokat Erbaa Tokat bıçaklı saldırı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
22 suç kaydı olan trafik magandası bir astsubayı şehit etti 22 suç kaydı olan trafik magandası bir astsubayı şehit etti Kiracıya aile boyu işkence: Kadın kıyafeti giydirip işkence yaptılar Kiracıya aile boyu işkence: Kadın kıyafeti giydirip işkence yaptılar Bu haftanın tadını çıkarın: Yaz geri geldi Bu haftanın tadını çıkarın: Yaz geri geldi Fenomen makyaj artisti Alp Kavasoğlu'nun ölüm nedeni belli oldu Fenomen makyaj artisti Alp Kavasoğlu'nun ölüm nedeni belli oldu MasterChef'te olay var: Mehmet şef fırçaladı, yarışmacı gözyaşları içinde kaldı MasterChef'te olay var: Mehmet şef fırçaladı, yarışmacı gözyaşları içinde kaldı Survivor Batuhan'dan kötü haber: Apar topar ameliyata alındı Survivor Batuhan'dan kötü haber: Apar topar ameliyata alındı Yine gizemli hastalık: 2 ölü var, vaka sayısı 500'e ulaştı Yine gizemli hastalık: 2 ölü var, vaka sayısı 500'e ulaştı Polisi şehit eden katilin ifadesi ortaya çıktı Polisi şehit eden katilin ifadesi ortaya çıktı Uzman isim açıkladı: Bu besinleri sofranızdan eksik etmeyin! Uzman isim açıkladı: Bu besinleri sofranızdan eksik etmeyin! Tekirdağ'da eğlence mekanında ''hesap'' kavgası Tekirdağ'da eğlence mekanında ''hesap'' kavgası
İsrail açıklaması yapan Yiğit Bulut'a Ak Partili isimlerden sert tepki İsrail açıklaması yapan Yiğit Bulut'a Ak Partili isimlerden sert tepki İdil Bilgen’in Dünya Güzellik Yarışması’ndaki rakipleri belli oldu İdil Bilgen’in Dünya Güzellik Yarışması’ndaki rakipleri belli oldu Bingöl Miss Turkey 2024 birincisi Dr. İdil Bilgen'i bekliyor ama Bilgen'den ses yok Bingöl Miss Turkey 2024 birincisi Dr. İdil Bilgen'i bekliyor ama Bilgen'den ses yok Avrupa devi Türkiye'den çekiliyor Avrupa devi Türkiye'den çekiliyor Emeklinin 2025 yılı kök maaşı belli oldu Emeklinin 2025 yılı kök maaşı belli oldu İşte Beşiktaş bu... Kara Kartal dünya devlerini da avladı İşte Beşiktaş bu... Kara Kartal dünya devlerini da avladı Bayraktar Kızılelma gökyüzüyle buluştu... Gururlandıran görüntüler Bayraktar Kızılelma gökyüzüyle buluştu... Gururlandıran görüntüler Bakan Tekin kendisi için ''istediği kadar anırsın'' diyen öğretmene bu yanıtı verdi Bakan Tekin kendisi için ''istediği kadar anırsın'' diyen öğretmene bu yanıtı verdi Resmen geleceği görmüş: İşte Bill Gates'in gerçeğe dönüşen tahminleri Resmen geleceği görmüş: İşte Bill Gates'in gerçeğe dönüşen tahminleri İmamoğlu'nun avukatından ''ahmak davası'' açıklaması İmamoğlu'nun avukatından ''ahmak davası'' açıklaması