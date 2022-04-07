Toprağa gömülü el bombası bulundu
Sakarya'nın Geyve ilçesinde bahçesini temizleyen H.Ç., el bombası buldu. Jandarma ekipleri, el bombasını imha etti.
Eşme Mahallesi'nde oturan H.Ç., bahçesini temizlerken toprağın içinde açık bir metal kutu içerisinde cisim gördü. Cismi yakından inceleyen H.Ç. el bombası olduğunu fark edip jandarmaya haber verdi. Gelen jandarma ekipleri, yapılan incelemenin ardından cismi güvenli bir alana götürüp imha etti.
DHA
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