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Toprağa gömülü el bombası bulundu

Toprağa gömülü el bombası bulundu

Sakarya'nın Geyve ilçesinde bahçesini temizleyen H.Ç., el bombası buldu. Jandarma ekipleri, el bombasını imha etti.

Eşme Mahallesi'nde oturan H.Ç., bahçesini temizlerken toprağın içinde açık bir metal kutu içerisinde cisim gördü. Cismi yakından inceleyen H.Ç. el bombası olduğunu fark edip jandarmaya haber verdi. Gelen jandarma ekipleri, yapılan incelemenin ardından cismi güvenli bir alana götürüp imha etti.

DHA

Etiketler sakarya el bombası
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