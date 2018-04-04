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  4. 04 Nisan 2018 10:02

Torbacılar sıcak havada soba yakınca yakayı ele verdi

Adana'da operasyon sırasında evde kimsenin olmadığını düşünüp ayrılırken bacadan duman çıktığını gören polis içeri girdiğinde torbacıları uyuşturucuyu sobada yakarken yakaladı.

Torbacılar sıcak havada soba yakınca yakayı ele verdi
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Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi'nde bir evde satış için uyuşturucu hazırlandığı ihbarını aldı. Eve baskın düzenleyen polis kapıyı çaldı ancak kapıyı kimse açmadı.

Polis uzun süre kapıyı çalmasına rağmen kapıyı açan olmayınca kimsenin olmadığını düşünerek gitmeye hazırlanırken, bacadan duman çıktığını fark etti.

Polis 25 derece hava sıcaklığında sobanın yanmayacağını düşünerek zanlıların uyuşturucu yaktığını tahmin edip koçbaşını getirerek uzun uğraştan sonra 5 kilidi bulunan kapıyı kırıp içeri girdi. Polis zanlıları genetiği değiştirilmiş 'skunk' ismi verilen esrarı sobada yakarken yakaladı. Polis sobadaki ateşi söndürüp sobanın kovasını dışarı çıkartarak 23 paket skunka el koydu.

Polis evde bulunan Ramazan K. (36), Metin A. (37), Cumali A. (20), Murat Y. (45), Hasan T.(31), Azada A. (29) ve Bayram K.'yi (20) gözaltına aldı. Zanlılardan Ramazan K. ve Metin A. hakkında uyuşturucu kullanmaktan; diğer şahıslara uyuşturucu ticareti yapmaktan işlem yapıldı. Zanlılardan Cumali A. ise tutuklandı. Polis evde yaptığı incelemede şahısların kapıya ek olarak 4 kilit daha yaptığını, kapının kendi kilidiyle birlikte 5 kilidi olduğunu belirledi.

Polisin yaptığı başka bir baskında ise yanmayan soba içinde 5 bin hap ele geçirildi. Evdeki Ali K. (39) ve Bahar Y. gözaltına alındı. Ali K. tutuklanırken, Bahar Y. savcılıktan serbest kaldı.

operasyon , polis , uyuşturucu
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