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Torbacılara şafak baskını

Torbacılara şafak baskını
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Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen şafak operasyonunda çok sayıda şüpheli yakalandı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 2 aydır sürdürdüğü fiziki ve teknik takibi operasyonla noktaladı. Ekipler yaptıkları çalışmada gençleri zehirlemeye çalışan ‘torbacı’ olarak tabir edilen 35 sokak satıcısının yakalanması için öneceden belirlenen 33 adrese operasyon düzenledi. Operasyona, Özel Harekat Polisleri'nin yanı sıra, dron ve Narkotik Dedektör Köpekleri'nin de bulunduğu 260 personel katıldı. Operasyonda, çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken kent genelindeki adreslerde aramalara sürüyor. 

DHA

Etiketler mersin torbacı şafak operasyonu
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