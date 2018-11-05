Torunu yaşındaki çocuklara cinsel istismar !

Mardin'in Nusaybin ilçesi Kantar köyünde 80 yaşlarındaki N.Y.’ın 3 kız çocuğuna para, elma, nar vererek cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı. Yetkililerin olaya el atması üzerine adli mercilere sevk edilen Y., kız çocuklarına cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı.

Mardin’in Nusaybin ilçesine bağlı Kantar köyünde yaşayan 80 yaşlarındaki N.Y., köydeki kız çocuklarına 3 yıldır cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Olay, 3 gün önce küçük kız çocuklarının ifadesiyle gün yüzüne çıktı. Köyde yaşayan çocukların durumu ailelerine bildirmesi üzerine kız çocuklarının aileleri, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlilerine bildirdi. Görevliler, köyde tacize uğrayan çocukların aileleri ile görüştükleri öğrenilirken, Nusaybin Nezirhan Jandarma Karakolu’na aileler şikayette bulundu. Şikayet üzerine jandarma ekipleri, 80 yaşındaki N.Y.’yi adli mercilere sevk etti. Nusaybin’de adliyeye çıkarılan Y. hakkında küçük kız çocuklarına “Cinsel istismarda bulunduğu” iddiasıyla tutuklama çıkarıldı. Cezaevine konulan Y. hakkında Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek rapor doğrultusunda yargılamanın sonuçlanacağı belirtildi.

Cinsel istismara uğrayan kız çocuklarının ifadesinde, N.Y. tarafından cinsel istismarda bulunulduğu belirtilerek, “Birçok kez böyle bir yaklaşımda bulundu. Bazen dokunuyordu, bazen de daha farklı şeyler yapıyordu. Para, nar, elma vererek kandırmaya çalışıyordu” dedikleri öğrenildi. Çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Y.’ın aile fertlerinin tacize uğrayan kız çocuklarını tehdit ettiğini öne sürülürken, şikayet dilekçelerini geri çekmeleri için ailelere baskı yaptığı savunuldu.