Trabzon'da denizde ceset bulundu
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Trabzon'da denizde erkek cesedi bulundu. Cansız bedenin 20 yaşındaki Mehmet D.'ye ait olduğu belirlendi.
Olay, sabah saatlerinde Pazarkapı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Denizde erkek cesedi gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ile polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde cesedin, Mehmet D.’ye ait olduğunu belirlendi. Savcılık incelemesinin ardından Mehmet D.’nin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Trabzon Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
DHA
Bu Haberleri Kaçırma...
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol