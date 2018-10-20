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  4. 20 Ekim 2018 13:41

Trabzon'da faciadan dönüldü

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde yokuş aşağı inerken freni boşalan vinç nedeniyle faciadan dönüldü.

Trabzon'da faciadan dönüldü
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Trabzon’un Ortahisar ilçesi Bahçecik mahallesinde yokuş aşağıya inerken freni boşalan TEDAŞ’a ait bir vinç yola devrildi. Ucuz atlatılan kazada vincin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bahçeçik mahallesinde bugün sabah saatlerinde yokuş aşağıya doğru ilerleyen TEDAŞ’a ait bir vinç, freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak yola devrildi. O sırada yolda başka bir aracın ve kaldırımda yayaların olmaması nedeniyle facia ucuz atlatılırken, araç sürücüsü yaralandı. Yaralanan sürücü 112 Acil Sağlık Ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme sürüyor.






İHA

vinç , trabzon
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