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Trabzon'da inşatta facia: Ölü ve yaralılar var

Trabzon'da inşatta facia: Ölü ve yaralılar var
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Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir inşaatta çökme meydana geldi. Enkaz altında kalan 1 işçi hayatını kaybederken, 3 işçi yaralandı.

Olay, öğleden sonra Ortahisar ilçesi Deliklitaş mevkisinde bir inşaatta meydana geldi. İşçilerin çalıştığı sırada inşaatın 2'nci katında çökme oluştu. 4 işçi, demir ve kalaslar arasında kaldı. İhbar üzerine adrese polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler enkaz altında kalan 3 işçiyi yaralı olarak kurtarırken, kayıp olan 1 işçi için çalışma başlatıldı. 

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Enkaz altında kalan işçi A.D.'nin yaklaşık 2,5 saat süren çalışmanın ardından cansız bedenine ulaşıldı. D.'nin (52) cansız bedeni, bulunduğu enkaz yığını altından çıkarılırken, savcılık incelemesinin sürdüğü belirtildi.

İnşaatta beton dökümü sırasında yaşanan olayda enkaz altından yaralı olarak çıkarılan 3 işçinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Açıklamada bulunan Vali Yıldırım, "4 işçimiz inşaat beton dökümü sırasında göçük altında kalıyor. Burada ekiplerimiz teknik incelemelerini yapacaklar. 3 işçi ekipler ve diğer arkadaşların çabalarıyla çıkartıldılar. Şuan hastanedeler, 1'i taburcu edildi. Durumları iyi. Göçük altında kalan ve üzerine ağırlık binen bir işçimizi maalesef kaybettiğimizi üzüntüyle öğrendik. Gereken soruşturma yapılacaktır. Bu olay bize şunu gösteriyor. Her işi ilmine usulüne göre yapmak mecburiyetindeyiz. Buranın göçmemesi gerekiyordu. Üzüntülüyüz, ailesine başsağlığı diliyorum" dedi.

DHA

Etiketler trabzon ortahisar inşaat çökme
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