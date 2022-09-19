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Trabzon’da kadın polis memuru evinde ölü bulundu

Trabzon’da kadın polis memuru evinde ölü bulundu

Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde polis memuru İlknur Erim B. (45) evinde başından silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde polis memuru İlknur Erim B. (45) evinde başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Beylik tabancası yanında bulunan B.’ın ölümü araştırılıyor.

İlçenin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki polis lojmanlarından akşam saatlerinde silah sesi geldiğini duyanlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kapıyı kırarak eve giren ekipler, polis memuru İlknur Erim B.'ı başından silahla vurulmuş halde kanlar içinde buldu. Sağlık ekipleri B.’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenilen 1 çocuk annesi kadın polisin yanında beylik tabancası ve 1 boş kovan bulundu. B.’ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. 

Etiketler polis memur polis memuru
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