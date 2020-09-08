Trabzon'da kan donduran olay! Kazara ablasını öldürdü

Trabzon’un Maçka ilçesine bağlı Yediharman Yaylası’nda evinde ailesiyle birlikte bulunan 17 yaşındaki Hakan O., iddiaya göre, çoban köpeğinin havladığını duyunca, yaylada otlayan küçükbaş hayvanlarını kurt saldırısından kurtarmak için av tüfeğini alıp, dışarı çıkmak istedi.

Kapı eşiğine takılarak yere düşen Hakan O.’nun elindeki tüfek, düşmenin etkisiyle aniden ateş aldı.

Ailesi hastaneye yetiştirdi ama...

Tüfekten çıkan saçmalar, 37 yaşındaki ablası Nurdane Kandemir’in baldırına isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan kadın, ailesi tarafından otomobille Maçka Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaçırılan iş adamı yaşadığı dehşeti anlattı! "Bayılmamam için şekerli su içirdiler"Türkiye



Kurşun atardamarına isabet etti

Burada tedavi altına alınan Kandemir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Tüfekten çıkan saçmaların, Nurdane Kandemir’in atardamarına isabet ettiği belirlendi.

Kimse şikayetçi olmadı, kardeş serbest kaldı

Gözaltına alınan şüpheli Hakan O., sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 4 çocuk annesi Nurdane Kandemir ise Düzköy ilçesinde toprağa verildi.

Kandemir’in ölümü ailesi ve komşularını hüzne boğarken, olayla ilgili kimsenin şikayetçi olmadığı öğrenildi.