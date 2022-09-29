  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Trabzon’da korkunç kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Trabzon’da korkunç kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Trabzon’da korkunç kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Trabzon’un Arsin ilçesinde bugün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre aynı aileden 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza ilçesinin Yanbolu mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Rize’den Trabzon istikametine gitmekte olan kimliği belirlenemeyen otomobil sürücüsü, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu otomobilinin kontrolünü kaybederek yol kenarındaki çöp konteynerine çarparak yoldan 50 metre aşağıya uçtu. Kazada ilk belirlemelere göre sürücü ile 2 çocuğu ağır yaralanırken, eşi hayatını kaybetti. Yoldan geçenlerin kazayı görmesinin ardından bölgeye jandarma, İtfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri çağrılırken, yaralılar ekiplerin uzun uğraşları sonrasında araçtan güçlükle çıkartıldı. Yaralı 3 kişi ambulansla KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne sevk edilirken, ölü ve yaralıların kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

 

 

 

 

Etiketler kaza trafik
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Miçotakis'ten Türkiye'ye üstü kapalı tehdit
Uzman isim açıkladı: İşte asgari ücreti 10 bin TL yapacak 3 senaryo
Asgari ücret ne kadar olacak? AK Parti'den yeni açıklama
Olay iddia: İstiklal Marşı, Gençliğe Hitabe ve Atatürk portresini hurdacıya satmışlar!
Beşiktaşlıları çıldırtacak Aboubakar açıklaması
Transfer bombası patlıyor! Fenerbahçe'yi de, Galatasaray'ı da reddetmişti...
Dolar'dan bir rekor daha! İşte Dolar, Euro ve altında son durum
Mehmet Ali Erbil'den ''Günde 100 bin TL kazanıyor'' iddiasına yanıt
Fatih Altaylı son anketi ''yüzde 50'yi geçebilen tek aday var'' diyerek açıkladı
İslam Memiş'ten yatırımcıya tüyo: ''Uzak durun'' diyerek uyardı!