Trabzon'da korkutan depre
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Trabzon sabah saatlerinde 3.4 büyüklüğündeki bir depremle sarsıldı.
Kandilli Rasathanesi’nden alınan verilere göre depremin büyüklüğü 3.4, merkez üssü ise Trabzon merkez olarak belirlendi.
Depremin derinliği ise 5.3 km olarak ölçüldü. Sarsıntı vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe neden oldu.
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