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  4. 6,6 büyüklüğündeki deprem beklenen ilimiz sallandı!

Trabzon'da korkutan depre

Trabzon'da korkutan depre
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Trabzon sabah saatlerinde 3.4 büyüklüğündeki bir depremle sarsıldı.

Kandilli Rasathanesi’nden alınan verilere göre depremin büyüklüğü 3.4, merkez üssü ise Trabzon merkez olarak belirlendi. 

Depremin derinliği ise 5.3 km olarak ölçüldü. Sarsıntı vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe neden oldu.

''Her an 6,6 büyüklüğünde ve daha büyük bir deprem meydana gelebilir''''Her an 6,6 büyüklüğünde ve daha büyük bir deprem meydana gelebilir''Haber

 

Etiketler trabzon deprem deprem oldu trabzon'da deprem
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