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Trabzon'da öldürülen Gürcistanlı çete liderinin katilleri tutuklandı

Trabzon'da öldürülen Gürcistanlı çete liderinin katilleri tutuklandı
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Trabzon'da silahlı saldırıya uğrayan Gürcistanlı çete lideri Revaz Lordkipanidze'nin (65) öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 Rus şüpheli tutuklandı.

Olay, 14 Ocak’ta Yomra ilçesi Kaşüstü Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki siteye otomobil ile giren Gürcistanlı Revaz Lordkipanidze, arkasından gelen yabancı plakalı diğer otomobilden inen şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Şüpheli, siteye geldikleri araçtaki kişi ile olay yerinden kaçtı. İhbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Lordkipanidze, kurtarılamadı. Kaçan Rusya uyruklu Nabo M. ve Reduvan M. ise polis ekiplerince yakalandı.

4 KURŞUN ÇIKTI

Polis ekiplerinin cinayete ilişkin kapsamlı incelemelerinde; Lordkipanidze'nin, ülkesinde ‘Rezo Tiflis' lakaplı çete lideri olduğu, çeşitli organize suç şebekelerine liderlik ettiği, silahlı saldırı nedeninin ise Gürcistan ve Bulgaristan'daki mafya hesaplaşması kaynaklı olduğu belirlendi. Saldırıda başı ve vücudunun değişik bölgesinde 4 kurşun tespit edilen Lordkipanidze'nin cenazesi de tamamlanan otopsi işlemleri sonrası ülkesine gönderildi.

BULGARİSTAN'DAN GİRİŞ YAPMIŞLAR

Olayı planlayarak, saldırı öncesi Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yaptıkları tespit edilen 2 Rus şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe ‘tasarlayarak öldürme’ suçundan tutuklandı. Olaya ilişkin konuşmadığı öğrenilen şüphelilerin, savcılık ve duruşmadaki sorgularında suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

Bu arada Lordkipanidze'nin Türkiye'de öldürülmesi ve olaya dair bağlantıların tespitiyle ilgili soruşturmanın derinleştirilerek geniş çaplı sürdürüldüğü belirtildi.

DHA

Etiketler trabzon gürcistan çete lideri
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