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  4. 10 Kasım 2020 20:58

Trabzon'da sağanak yağış hayatı felç etti

Trabzon'da etkili olan sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirirken araçlar trafikte zaman zaman zor anlar yaşadı.

Trabzon'da sağanak yağış hayatı felç etti
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Trabzon'da akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde mahallelerde cadde ve sokaklar göle döndü. Beşirli Mahallesi'nde, Devlet Sahil Yolunda göletler oluştu, araçlar güçlükle ilerledi. Belediye ekipleri cadde ve sokaklarda tıkanan rögarları açmak için çalışma gerçekleştirdi, dubalarla yol güzergahlarında önlem aldı.

YAĞIŞ UYARISI YAPILDI

Bu arada Karadeniz Bölgesinde yarın sabah saatlerinde Samsun ve Ordu, öğle saatlerinden sonra ise Trabzon ve Rize çevreleri ile Giresun ve Artvin'in kıyı kesimlerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği belirtildi.

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