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  4. Trafiği birbirine katıp arabalara çarparak kaçtı, polis peşinden böyle koştu

Trafiği birbirine katıp arabalara çarparak kaçtı, polis peşinden böyle koştu

İstanbul Şişli'de polis ekiplerinin yaptığı denetimde polisin araçtan inmeye ikna edemediği sürücü gaza basıp etraftaki araçlara çarparak kaçtı.

İstanbul Şişli’de denetim yapan trafik ekipleri, beyaz bir aracı durdurdu. Polisin defalarca "istop et arabayı" uyarılarına aldırmayan sürücü, aracının motorunu kapatmadı. Araç çalışır durumdayken ekiplerin ikna çabası devam etti. Ancak sürücü bir süre bekledikten sonra otomobiliyle hareket etti ve çevredeki araçlara çarparak kaçtı.

O anlarda bir polisin, aracın peşinden koştuğu görüldü. Ekiplerin, havaya ateş ederek durdurmaya çalıştığı sürücü, Beyoğlu’nda girdiği binada yakalandı. Öte yandan sürücünün kaçma anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Etiketler polis kovalamaca kaza
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