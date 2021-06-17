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  4. Trafik canavarı durağa daldı: 1'i çocuk 5 yaralı var

Trafik canavarı durağa daldı: 1'i çocuk 5 yaralı var

Bursa’da aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan araç otobüs durağına daldı. Ardından kaldırıma çarparak ağaca vurdu. Kazada durakta bekleyen 1’i çocuk 5 kişi yaralanırken, sürücü ekipler tarafından gözaltına alındı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Caddesi'nde saat 07.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde aşırı hız yaparak ilerleyen otomobil sürücüsü Yalçın Ç., direksiyon hakimiyetini kaybederek otobüs durağına daldı.

 Durakta bekleyen 1'i çocuk 5 kişiyi ezdi. Feci kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise kazada yaralanan Muha T. (35) Mune M. (13) ve Mustafa O.'u Çekirge Devlet hastanesine kaldırdı. Diğer ismi öğrenilmeyen iki kişi ise çevre hastanelere götürerek tedavi altına alındı.

Kaza esnasında olay yerinde bulunan Aysel E. isimli vatandaş, “Otobüsten indik, içi baya bir kalabalıktı . İlk önce amcaya vurdu daha sonra diğerlerine vurdu. Otobüsten indik işe gidiyorduk, biranda ne olduğunu anlamadık” diye konuştu.

Etiketler kaza trafik kazası bursa mudanya osmangazi
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