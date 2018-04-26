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  4. 26 Nisan 2018 17:10

Trafik kavgası cinayetle bitti !

Güngören'de trafikte yol verme tartışması yüzünden iki araç çarpıştı. Kaza sonrası sürücülerden biri yolunu kestiği otomobile silahla ateş etti. Olayda bir kadın hayatını kaybetti, sürücü de yaralandı.

Trafik kavgası cinayetle bitti !
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Edinilen bilgilere göre olay, Güngören Çinçin Deresi Caddesi’nde meydana geldi. Veysel Yıldız isimli vatandaş, trafikte yol verme nedeniyle başka bir sürücü ile tartıştı. Yaşanan tartışma sırasında iki araç, birbiri ile hafif şekilde çarpıştı. Bunun üzerine sinirlenen saldırgan, Veysel Yıldız’ın aracının önünü kesti. Araçtan inen saldırgan, Yıldız’ın içerisinde bulunduğu otomobile kurşun yağdırdı. Olayda araç içerisinde bulunan bir kadın hayatını kaybederken, sürücü Veysel Yıldız ise hastaneye kaldırıldı. Zanlı ise aracını olay yerinin yakınında terk ederek kayıplara karıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Sağlık ekipleri araç içerisindeki kadının hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralı sürücüyü ise hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis, kaçan saldırganı arıyor.




İHA

kaza , güngören
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