Trafik kazası can aldı: 1 ölü, 5 yaralı

Kahramanmaraş'ta otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 1 kişi ölü, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Akpınar'ın kullandığı 80 AN 449 plakalı otomobil, Yeşiltepe Mahallesi Büğlek Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı.

Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan babası Ali (63), annesi Kadriye, eşi Yasemin ve çocukları Bekir ve Ali Akpınar yaralandı.

Ambulansla, Necip Fazıl Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan baba Ali Akpınar (63) yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Baba Akpınar'ın cesedi, hastanenin morguna kaldırıldı.