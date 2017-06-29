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  4. 29 Haziran 2017 23:40

Trafik kazası can aldı: 1 ölü, 5 yaralı

Kahramanmaraş'ta otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu kazada 1 kişi öldü 5 kişi yaralandı.

Trafik kazası can aldı: 1 ölü, 5 yaralı
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Kahramanmaraş'ta otomobilin aydınlatma direğine  çarpması sonucu 1 kişi ölü, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Akpınar'ın kullandığı 80 AN 449 plakalı  otomobil, Yeşiltepe Mahallesi Büğlek Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon  hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı.

Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan babası Ali (63), annesi Kadriye,  eşi Yasemin ve çocukları Bekir ve Ali Akpınar yaralandı.

Ambulansla, Necip Fazıl Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan baba Ali  Akpınar (63) yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Baba Akpınar'ın cesedi, hastanenin morguna kaldırıldı.

kaza , ölü , trafik kazası , yaralı