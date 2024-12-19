Trafik magandaları doktoru bıçaklayıp kaçtı

Bilim insanlarından uzayda her şeyi değiştirecek keşif

''Baban rüşvet yer mi'' rezaletinde ikinci perde... Kendisini böyle savundu!

''İntihar etti'' demişti, ikinci eşi de aynı şekilde ölü bulundu!

TBMM komisyonunda mikrofon açık kaldı: ''Bakan yanlış yaptı, öyle şey olur mu ya ?''