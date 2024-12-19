Trafik magandaları doktoru bıçaklayıp kaçtı
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Adana'da Kozan Devlet Hastanesi’nde genel cerrah olarak görev yapan operatör doktor trafikte yol verme nedeniyle tartıştığı bir kişi tarafından bıçaklandı.
Kozan Devlet Hastanesi’nde görev yapan Op. Dr. B.Y., trafikte yol verme nedeniyle ismi öğrenilemeyen bir sürücüyle tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda şüpheli, B.Y.’u bıçaklayıp, kaçtı. B.Y., ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. B.Y.’un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
DHA
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol