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  4. 27 Temmuz 2020 20:33

Trafik magandası ayağıyla araç sürdü

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde otomobili ayağıyla sürmeye çalışan trafik magandası hem kendi canını hem de trafikteki araç sürücülerinin canını hiçe saydı.

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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde trafik magandaları hem kendi hem de trafikteki diğer araç sürücülerinin canını hiçe saydı. Magandanın ayağıyla direksiyonu kontrol ettiği anlar cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, olay, Çevreyolu Karşıyaka mevkiinde meydana geldi. 09 LZ 840 plakalı aracının hızını sabitleyen ve kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, yanındaki kadın ile birlikte aracın üstüne çıktı. Seyir halindeki sürücü bu esnada tek ayağıyla direksiyonu idare etti. Yaşanan tehlike dolu anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Öte yandan, cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde, video çeken şahsın "Harikasınız" demesi üzerine araç üstüne çıkan şahıslar gülümseyerek poz verdi. Trafik magandası yanından geçen araç sürücülerinin şaşkın bakışları arasında yoluna devam etti.

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