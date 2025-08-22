Trafik magandası kamerada: Aracı yumruklayıp, tehdit ve küfürler savurdu

  1. Anasayfa
Ankara'da yol verme tartışmasında, taraflardan biri aracından inerek önce küfürler ve tehditler savurdu, ardından diğer sürücünün bulunduğu aracın aynasını yumrukladı. O anlar ise araç sürücüsü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, önceki gün Çankaya ilçesi Tunus Caddesi’nde meydana geldi. Bir taksi şoförü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışması çıktı.

İddiaya göre, seyir halinde bir süre devam eden tartışmanın ardından taksi şoförü otomobilin önünü kesti. Aracından inen taksi sürücüsü, küfür ve tehditler savurup, otomobilin aynasına tekme ve yumruk attı.

Aracın kapısını açmaya çalıştı. O anlar otomobilde bulunan sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Taksi sürücüsü çevredeki diğer vatandaşlar tarafından sakinleştirilerek, bölgeden uzaklaştırıldı. (DHA)

 

DHA

