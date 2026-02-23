Trafikte akılalmaz olay: Sürücü eğitmeni, çarptığı kişiyi kaput üzerinde kilometrelerce sürükledi

Ankara'da tarfikte akıllara durgunluk veren bir olay kameralara yansıdı. Tartıştığı sürücüyü darbeden bir sürücü kursu eğitmeni, kaçmaya çalışırken çarptığı mağduru aracın kaputu üzerinde tam 1 saat boyunca sürükledi. Yüksek süratle kaçan saldırgana diğer sürücüler müdahale etmeye çalışsa da engel olamadı. Polis ekiplerinin nefes kesen operasyonuyla durdurulan "usta öğretici" gözaltına alındı.

Ankara’nın Etimesgut ilçesi Bağlıca bölgesi, bugün saat 15.30 sularında film sahnelerini aratmayan bir vahşete sahne oldu. Bir sürücü kursunda "usta öğretici" olarak görev yapan eğitmen, trafikte tartıştığı bir sürücüye saldırdı.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre; aracından inen eğitmen, tartıştığı sürücüyü darbetmeye başladı. Araçtaki bir kadının "Silah çekti" çığlıklarına rağmen saldırısına devam eden eğitmen, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle aracına bindi.

Yüzü kanlar içinde kalan mağdur sürücü, "Kaçma, polis çağıracağım" diyerek aracın önünü kesmek istedi.

Kaput Üzerinde 1 Saatlik Kaçış

Şüpheli önündeki sürücüye aldırış etmeden gaza bastı. Aracın çarpmasıyla kaputun üzerine düşen ve hayata tutunmak için sıkıca sarılan talihsiz sürücü, bu halde kilometrelerce yol gitti. Saldırgan, Eryaman istikametine doğru yüksek süratle ilerlerken, diğer sürücülerin "dur" ihtarlarına ve aracın önüne kırmalarına rağmen terör estirmeye devam etti.

Polis Eryaman Girişinde Kesti

İhbarların ardından Ankara emniyeti teyakkuza geçti. Eryaman girişinde yolu kapatan polis ekipleri, üzerinde bir insanın bulunduğu aracı güçlükle durdurabildi. Araç kaputu üzerinde sürüklenen sürücü ölümden dönerken, saldırgan eğitmen polis ekiplerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, sürücü kursu eğitmeninin ehliyetine ve usta öğreticilik belgesine el konulup konulmayacağı merak konusu.

İHA