  4. Trafikte akılalmaz yolculuk saniye saniye kamerada!

Trafikte akılalmaz yolculuk saniye saniye kamerada

Güncelleme:

Ankara'da seyir halindeki lüks otomobilin camlardan sarkan 3 kişinin tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.

Ankara'nın Ayaş ilçesinde Mercedes marka otomobil seyir halindeyken içerisinde bulunan 3 kişi aracın camlarından sarkarak trafiği ve kendi canlarını tehlikeye attı.

Ankara-Ayaş yolunda yaşanan tehlikeli anlar, başka bir vatandaşın cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

İHA

