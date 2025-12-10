Trafikte akılalmaz yolculuk saniye saniye kamerada

Fenerbahçe'den dev satış: Kasaya 16,5 milyar TL girecek!

Yaptığı doğru deprem tahminleriyle dikkat çeken Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan korkutan açıklama

Yeşilçam efsanesi Tecavüzcü Coşkun'dan kötü haber

Türkiye'nin tescilli güzeli tesettüre girdi, sosyal medya yıkıldı...

Komşu ailelerin kavgasında ortalık kan gölüne döndü

Soruşturmanın seyri değişti! Güllü'nün kızı ve arkadaşı cinayetten gözaltına alındı

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmıştı, görevinden uzaklaştırıldı!

Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Monaco-Galatasaray maçına damga vuran olay! Her şey 6 saniye içinde oldu

Altın ve gümüşün bir bileni İslam Memiş'ten 24 saatik kritik uyarı

Gece yarısı kabusu yaşadılar: İki bina çöktü çok sayıda ölü ve yaralı var!

Dövdüğü eşinin öldüğünü zanneden cani kocadan akılalmaz plan!

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un ardından Prof. Dr. Naci Görür de uyardı

Son geçim anketinde acı tablo: Halkın yüzde 78'i aynı şeyi söyledi!

Sürekli işe erken gelen kadın kovuldu! Mahkemenin kararıyla bir şok daha yaşadı

Aylarca tedavi görüp ölümden dönen Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı

Dev dalgalar doğal havuzu vurdu: Çok sayıda kişi dalgalar arasında can verdi!

Teröristbaşı bebek katili Öcalan'a ''özel saray'' iddiası olay oldu!

CHP'den ihracı istendikten sonra istifa eden milletvekilinden Özgür Özel'e çok zor soru!

Bu seçim anketi AK Parti ve MHP'yi karıştırdı: AK Parti ile MHP yol ayrımında!