Trafikte akılalmaz yolculuk saniye saniye kamerada
Ankara'da seyir halindeki lüks otomobilin camlardan sarkan 3 kişinin tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.
Ankara'nın Ayaş ilçesinde Mercedes marka otomobil seyir halindeyken içerisinde bulunan 3 kişi aracın camlarından sarkarak trafiği ve kendi canlarını tehlikeye attı.
Ankara-Ayaş yolunda yaşanan tehlikeli anlar, başka bir vatandaşın cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.
İHA
