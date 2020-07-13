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  4. 13 Temmuz 2020 21:36

Trafikte dehşet! Elindeki bıçakla böyle kovaladı

Sonar Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı trafikte yaşadığı zor anlatı sosyal medya hesabından paylaştı. Trafikte tartıştığı kişi tarafından bıçakla kovalanan Bayrakçı, “Mertliği bıçak sallamak sanıyor” notunu düştü.

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Nerede yaşandığı belli olmayan olayda bir kişinin trafikte tartıştığı bir başka kişiyi elinde bulunan bıçakla kovaladığı görülüyor. Gözü dönmüş kişinin zaman zaman kovaladığı kişiye yumruk attığı da görüldü. Yaşanılan olaya o sırada yoldan geçmekte olan Sonar Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı müdahale etti. Bayrakçı’nın ikna çabaları karşısında tarafların bir süre sonra ayrılarak yollarına devam ettiği öğrenildi.

Kavgayı sosyal medya hesabından paylaşan Bayrakçı, "Eli bıçaklı, beli silahlı adamla uğraşmak da zor, kavgasını ayırmak da zor. Mertliği bıçak sallamak sanıyor" ifadelerini kullandı.

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