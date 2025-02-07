Trafikte direksiyon başında alkol alıp kadeh tokuşturdular!
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Bursa'da bir sürücü arkadaşıyla birlikte seyir halindeyken alkol alıp kadeh tokuşturdu.
Bursa Uludağ yolunda ilerleyen otomobil sürücüsü, yanına başka bir araçla yanaşan arkadaşı ile seyir halindeyken alkol alıp kadeh tokuşturdu.
O anları kayda alan sürücü, sosyal medyada paylaşım yapınca vatandaşlar tarafından da tepki aldı.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
İHA
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