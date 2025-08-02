Trafikte eli baltalı trafik teröristleri dehşet saçtı
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Ankara’nın Keçiören ilçesinde bir şahıs, trafikte tartıştığı kişinin aracına baltayla saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, akşam saatlerinde Ankara Çevreyolu Keçiören mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Keçiören’de trafikte iki grup arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesiyle bir otomobilde bulunan şahıslar diğer aracın önünü kesti.
Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine araçtan inen şahıslar, tartıştıkları otomobile balta ile saldırdı.
Saldırıya uğrayan sürücü, aracını olay yerinden uzaklaştırarak bölgeden ayrıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İHA
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