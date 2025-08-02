  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Trafikte aile boyu eli baltalı trafik teröristleri dehşet saçtı!

Trafikte eli baltalı trafik teröristleri dehşet saçtı

Güncelleme:

Ankara’nın Keçiören ilçesinde bir şahıs, trafikte tartıştığı kişinin aracına baltayla saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Ankara Çevreyolu Keçiören mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Keçiören’de trafikte iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle bir otomobilde bulunan şahıslar diğer aracın önünü kesti.

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine araçtan inen şahıslar, tartıştıkları otomobile balta ile saldırdı.

Saldırıya uğrayan sürücü, aracını olay yerinden uzaklaştırarak bölgeden ayrıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İHA

text-ad
Etiketler ankara trafik kavga balta eli baltalı terörist
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
2025 Kayısı Güzeli Zeynep Bastık yaz tatili pozlarıyla mankenlere meydan okudu 2025 Kayısı Güzeli Zeynep Bastık yaz tatili pozlarıyla mankenlere meydan okudu Terörsüz Türkiye sürecinin sessiz kalan ismi Selahattin Demirtaş sonunda sessizliğini bozdu Terörsüz Türkiye sürecinin sessiz kalan ismi Selahattin Demirtaş sonunda sessizliğini bozdu Özel'den tarihi resti: ''Bunu yollayın İmamoğlu'nu getirin asgari ücret 7 çeyrek altın olacak söz!'' Özel'den tarihi resti: ''Bunu yollayın İmamoğlu'nu getirin asgari ücret 7 çeyrek altın olacak söz!'' Motosikletle takip ettikleri şahsa kurşun yağdırdılar Motosikletle takip ettikleri şahsa kurşun yağdırdılar Kına gecesinde kanlı halay kavgası: Çok sayıda yaralı var! Kına gecesinde kanlı halay kavgası: Çok sayıda yaralı var! Kayseri'de eğitim roketi evin çatısına düştü, ev sahibinin tepkisi yürekleri ısıttı Kayseri'de eğitim roketi evin çatısına düştü, ev sahibinin tepkisi yürekleri ısıttı Yeni sezonu merakla beklenen İnci Taneleri’nde yaprak dökümü Yeni sezonu merakla beklenen İnci Taneleri’nde yaprak dökümü Kamu işçilerinin zam pazarlığında anlaşma sağlandı Kamu işçilerinin zam pazarlığında anlaşma sağlandı Ankara'da dün gece... Yollar sular altında kaldı, araçlar sularla sürüklendi Ankara'da dün gece... Yollar sular altında kaldı, araçlar sularla sürüklendi Enis Destan transferi tamam; imzalar atıldı Enis Destan transferi tamam; imzalar atıldı
Özel'in eleştirdiği Tanju Özcan, parti mi değiştirecek ? Özel'in eleştirdiği Tanju Özcan, parti mi değiştirecek ? Hava durumu şaşırtmaya devam ediyor: Önce sağanak yağışlar, ardından yeniden bunaltan sıcaklar! Hava durumu şaşırtmaya devam ediyor: Önce sağanak yağışlar, ardından yeniden bunaltan sıcaklar! İstanbul'da korkunç olay... 9. kattan düşen minik kız çocuğu hayatını kaybetti İstanbul'da korkunç olay... 9. kattan düşen minik kız çocuğu hayatını kaybetti Çeşme'nin ünlü gece kulübüne silahlı saldırı! Ortalık bir anda karıştı Çeşme'nin ünlü gece kulübüne silahlı saldırı! Ortalık bir anda karıştı İstanbul'da zincirleme kaza: Tam 16 araç birbirine girdi; yol araç çöplüğüne döndü! İstanbul'da zincirleme kaza: Tam 16 araç birbirine girdi; yol araç çöplüğüne döndü!