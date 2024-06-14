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  4. Trafikte eli bıçaklı psikopat dehşeti: Defalarca kez bıçakladı

Trafikte eli bıçaklı psikopat dehşeti: Defalarca kez bıçakladı

Trafikte eli bıçaklı psikopat dehşeti: Defalarca kez bıçakladı
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İstanbul trafiğindeki yol verme tartışmalarına bir yenisi daha eklenirken, eli bıçaklı trafik magandasının diğer sürücüyü bıçakla defalarca yaraladığı anlar şok etkisi yarattı.

İstanbul Küçükçekmece'de D-100 Karayolu Florya bağlantısında iki sürücü arasında tartışma çıktı. 

Bir otomobilden inen kişi, diğer araca yaklaşıp bağırmaya başladı. Şahıs daha sonra elini cebine atarak bıçağı çıkardı ve tehditler savurmaya başladı. 

Hızını alamayan şahıs önce araçtaki kişiye sonra da aracına defalarca bıçağı sapladı. Yaşanan korku dolu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

 

AA

Etiketler istanbul trafiği bıçaklı saldırgan trafik magandası saldırı küçükçekmece istanbul
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