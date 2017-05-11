Trafikte hamile doktoru vurdular !

Konya’da hafif ticari araç sürücüsü 35 yaşındaki Hasan Ç., trafikte tartıştığı aynıÿ 5 haftalık hamile doktor Aliye Avcı’nın (35) otomobiline tabancayla ateş açtı. Bagajdan giren kurşun sürücü koltuğunda oturan Dr. Avcı’nın kalçasına isabet etti. Yaralanan Dr. Avcı, ambulansla hastaneye kaldırılırken, Hasan Ç. ile yanındaki arkadaşı 23 yaşındaki İsmail U. gözaltına alındı.





Olay, bugün saat 13.15’te merkez Selçuklu İlçesi Feritpaşa Mahallesi Ankara Caddesi Beşyol Kavşağı’nda meydana geldi. Hocacihan Aile Sağlı Merkezi’nde görevli aile hekimi Aliye Avcı, yönetimindeki 42 FGE 36 plakalı otomobiliyle kavşakta kırmızı ışıkta durdu.

Hasan Ç. de 42 EM 226 plakalı hafif ticari aracıyla, Dr. Avcı’nın otomobilinin arkasında durdu. İddiaya göre Hasan Ç. ve yanında bulunan arkadaşı İsmail U., araçtan inip Dr. Aliye Avcı’ya, ”Neden biraz daha ileride durmadın” diye çıkıştı. Dr. Avcı da aracından inip, onlara tepki gösterdi.

KAPILARI KİLİTLEDİ

Çıkan tartışma büyüyünce korkuya kapılan ikinci çocuğuna 5 aylık hamile olan Dr. Avcı, otomobiline binip kapılarını kilitledi. Hasan Ç. ve İsmail U., Dr. Avcı’nın otomobilini tekmeledi. Hasan Ç. aracına bineceği sırada, belinden tabanca çıkarıp, önünde duran Dr. Avcı’nın otomobilinin bagaj kısmına ateş etti. Bagajdan giren kurşun, sürücü koltuğunda oturan Dr. Avcı’nın kalçasına isabet etti. Dr. Avcı kanlar içinde kalırken, Hasan Ç. ve İsmail U., araçlarına binip, Dr. Aliye Avcı’nın aracının yan tarafından çarpıp kaçmak istedi. O sırada kavşakta görevli trafik polisleri, silah sesini duyup kaçmak isteyen Hasan Ç.’nin aracını durdurdu. Saldırgan iki kişi gözaltına alındı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan Dr. Aliye Avcı da çağrılan ambulansla Konya Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Dr. Aliye Avcı’nın çocuk hastalıkları uzmanı olan eşi Dr. Osman Avcı’nın da aynı hastanede görev yaptığı öğrenildi. Tedavi altına alınan Dr. Aliye Avcı’nın ve karnındaki bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Gözaltındaki Hasan Ç. ve İsmail U. ise Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgularının ardından adliyeye sevk edilecek.