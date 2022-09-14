Trafikte kadına şiddet! Seyir halindeyken kabusu yaşattı

İstanbul Kağıthane'de seyir halindeki otomobilde bulunan bir kadın, yanındaki erkek tarafından darp edildi. O anlar başka bir aracın iç kamerasına yansıdı.

Geçtiğimiz gün öğlen saatlerinde Kağıthane Çağlayan'da meydana gelen olayda cadde üzerinde ilerleyen otomobil içerisinde bulunan bir kadın, sürücü koltuğunda bulunan erkek tarafından darp edildi. ŞİDDET ANI KAMERADA

Şiddet anı ise öndeki aracın araç içi kamerasına yansıdı. Araç içi kameraya yansıyan görüntülerde, erkek sürücü yanında bulunan kadını yumruk atarak darp ettiği ve kafasına vurduğu görülüyor. POLİSE İHBAR ETTİ

Şiddet anını araç içi kamerasıyla çeken vatandaş, durumu görmezden gelmeyerek cadde üzerinde bulunan Çağlayan Polis Merkezi Amirliğine giderek olayı bildirdi.