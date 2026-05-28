Trafikte maganda terörü kamerada! Bir kadın hayatının şokunu yaşadı
Hatay'da 2 araç sürücüsü arasında çıkan tekmeli yumruklu kavga cep telefonu kameralarına yansıdı. Sürücülerden birinin "Ailem var, dur" uyarılarına rağmen büyüyen olayda, kavgayı ayırmaya çalışan bir kadının zor anları dikkat çekti.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde gece saatlerinde trafikte seyreden iki araç sürücüsü arasında yaşanan tartışma, kısa sürede fiziksel şiddete dönüştü. Haber3.com asayiş servisinin derlediği bilgilere göre; liman mevkiinde meydana gelen olay, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi.
"Ailem Var, Dur" Uyarısına Rağmen Kavga Büyüdü
Seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle durarak tartışmaya başlayan şahıslar, araçlarından inerek tekme ve yumruklarla birbirine saldırdı. Meydan savaşını andıran ve çevredeki vatandaşların kaydettiği görüntülerde, saldırıya uğrayan araçtaki sürücünün karşı tarafa defalarca "Ailem var, dur diyorum sana!" şeklinde uyarıda bulunduğu anlar dikkat çekti.
Kadının Çaresiz Mücadelesi ve Vatandaşların Müdahalesi
Olayın en dikkat çekici anlarından biri ise, şiddet olayını sonlandırmak ve tarafları ayırmak için çabalayan bir kadının yaşadığı zor anlar oldu. Kadının tek başına gösterdiği çaresiz mücadeleye rağmen süren kavga, ancak trafikteki diğer vatandaşların araya girmesiyle yatıştırılabildi
İHA
