Trafikte maganda terörü: Şoka giren çocuk hıçkıra hıçkıra ağladı

İstanbul Bağcılar'da aracıyla ters yöne giren H.A., karşı yönden gelen sürücü ile tartışmaya başladı. Aracından inen H.A., üstüne yürüdüğü sürücüye saldırdı. Saldırıya uğrayan adamın yanındaki çocuğun hıçkırarak ağladığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Demirkapı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre K.D. otomobiliyle ilerlediği sırada H.A. aracıyla ters yönden gelmeye başladı. Taraflar yolda karşı karşıya gelip ilerleyemeyince aralarında tartışma çıktı. Bu sırada ikili arasında küfürleşme yaşandı.

'O TELEFONU KIRARIM'

Aracından inen H.A. ise iddiaya göre 'Seni öldürürüm' diyerek tehditte bulununca K.D. yaşananları cep telefonuyla kaydetmeye başladı. Bu sırada H.A.,'O telefonu kırarım', 'Bunu yapma, sil' diyerek üstüne yürüdüğü K.D.’ye saldırdı. K.D.’nin yanında bulunan çocuğunun korkudan hıçkırarak ağladığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay yerinde bulunan İ.A.’nın araya girmesiyle taraflar ayrıldı.

SERBEST KALDILAR

Olayın ardından tarafların birbirlerinden şikayetçi olması üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Gözaltına alınan H.A. ve K.D. emniyete götürüldü. İfadeleri alınarak 'Tehdit' ve ' Hakaret' suçlarından haklarında adli işlem yapılan taraflar, savcılık kararıyla emniyetten serbest bırakıldı.

DHA