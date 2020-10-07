Trafikte ortalık karıştı! Annesine çarpan sürücüye tekme tokat saldırdı

Erzincan'da karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarptığı kadının oğlu, sürücüye saldırdı. Onlarca insanın gözü önünde sürücüyü dakikalarca darp eden saldırgan, yerde yatan yaralı annesini de dinlemedi. Aldığı darbeler sonucu başından yaralanan sürücü, çarptığı yaşlı kadınla birlikte hastaneye kaldırıldı. Kadının oğlu ise, sürücünün şikayetçi olmaması üzerine serbest bırakıldı.