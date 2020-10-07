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  4. 07 Ekim 2020 18:29

Trafikte ortalık karıştı! Annesine çarpan sürücüye tekme tokat saldırdı

Erzincan'da bir kişi, karşıdan karşıya geçerken annesine çarptığı için bir sürücüye tekme tokat saldırdı. Olay anları kameralara yansıdı.

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Erzincan'da karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarptığı kadının oğlu, sürücüye saldırdı. Onlarca insanın gözü önünde sürücüyü dakikalarca darp eden saldırgan, yerde yatan yaralı annesini de dinlemedi. Aldığı darbeler sonucu başından yaralanan sürücü, çarptığı yaşlı kadınla birlikte hastaneye kaldırıldı. Kadının oğlu ise, sürücünün şikayetçi olmaması üzerine serbest bırakıldı.

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