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Trafikte polis memurunu bıçakladı! O anlar kamerada

Samsun'da trafikte yol verme tartışmasında bıçaklı saldırıya uğrayan polis memuru yaralandı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis memuru O.H.(26), özel aracıyla seyir ederken diğer araç sürücüsü A.Y.Ö.(30) ile aralarında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada A.Y.Ö.’nün bıçaklı saldırısına uğrayan polis memuru O.H. çeşitli yerlerinden yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan polis memuru ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olay yerinde polis tarafından gözaltına alınan A.Y.Ö. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerine teslim edildi. Polisteki sorgusu tamamlanan A.Y.Ö. Samsun Adliyesine sevk edildi.

İHA

Etiketler samsun trafikte kavga yol verme polis memuru
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