Trafikte sol şerit işgali için de ''gereği yapıldı''...

Bakan Yerlikaya, sanal medya üzerinden ‘Gereği Yapıldı’ notuyla yaptığı paylaşımda, “Kocaeli'de Anadolu Otoyolu'nda trafik güvenliğini tehlikeye düşüren dakikalarca sol şeridi işgal eden TIR sürücüsü Yahyakaptan Otoyol Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerimiz tarafından tespit edildi. İdari para cezası uygulandı. Gereği yapıldı. Yeni Trafik Kanunu teklifindeki hedefimiz, sürücülere sadece trafik kurallarını ezberletmek değil, herkesin içinde doğruyu yanlıştan ayırt eden bir vicdan rehberi oluşturmaktır. Trafik cezası, riskli bir davranışı anlık olarak durdurabilir, denetim mekanizmaları, bu davranışın tekrar etme olasılığını azaltır. Trafik Kültürü ise doğru davranışı kişinin kendi doğrusu haline getirir. Ceza, anlık; trafik kültürü ise kalıcıdır. Biz kalıcı olanı inşa etmek istiyoruz. Kazada yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum” dedi. (DHA)

DHA