Trafikte vurulan doktor 7 ay mermiyle yaşayacak

Konya’da trafikte tartıştığı 23 yaşındaki Hasan Ç.’nin tabancayla otomobilin bagajına ateş etmesi sonucu sürücü koltuğunda otururken kalçasından yaralanan 35 yaşındaki 2 aylık hamile doktor Aliye Avcı, doğuma kadar vücudunda mermiyle yaşacak. Avcı’nın omuriliğinin altından girip, sol kalçasında kalan merminin, hamilelik nedeniyle risk taşıdığı için 7 ay boyunca vücudunda kalacağı ve doğum sonrası yapılacak ameliyatla çıkarılacağı öğrenildi. Kadın doktora saldıran 2 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 13.15’te merkez Selçuklu İlçesi Feritpaşa Mahallesi Ankara Caddesi Beşyol Kavşağı’nda meydana geldi.Hocacihan Aile Sağlı Merkezi’nde görevli aile hekimi Aliye Avcı, yönetimindeki 42 FGE 36 plakalı otomobiliyle, yanında kız kardeşiyle birlikte babasını ziyaret etmeye gittiği sırada, kavşakta kırmızı ışıkta durdu.37 yaşındaki İsmail U.’nun kullandığı 42 EM 226 plakalı hafif ticari araç da, Avcı’nın kullandığı otomobilin tamponuna çarptı. Kazanın ardından sürücüler Avcı ile İsmail U. ve yanında bulunan Hasan Ç. araçtan indi.

Trafikte hamile doktoru vurdular !

İddiaya göre İsmail U. ve Hasan Ç., doktor Avcı’ya, ”Neden biraz daha ileride durmadın” diye çıkıştı. Doktor Avcı da bu sırada trafik polisi çağırıp, rapor tutulmasını istedi. İsmail U. ve Hasan Ç., ”Aracında hasar yok. Niye polis çağıracaksın” diye bağırıp Avcı’nın otomobilini tekmelemeye başladı.

KADIN DOKTOR KORKUP OTOMOBİLİNE BİNİP, KAPILARI KİLİTLEDİ

Doktor Aliye Avcı da korkup otomobiline binip, kapıları kilitledi. Bu sırada Hasan Ç., yanındaki ruhsatsız tabancasıyla Avcı’nın otomobilinin bagaj kısmına ateş açtı. Bagajdan giren mermi sürücü koltuğunda oturan Avcı’nın omuriliğinin alt bölümünden girip sol kalçasına saplandı. Kanlar içinde kalan Avcı, ambulansla Konya Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

HAMİLELİK BOYUNCA VÜCUDUNDA MERMİYLE YAŞAYACAK

Tedavi altına alınan ve 2’nci çocuğuna hamile kalan Aliye Avcı’nın, omuriliğinin alt bölümünden girip, sol kalçasında kalan merminin, hamilelik nedeniyle risk taşıdığı için 7 ay boyunca vücudunda kalacağı ve doğum sonrası yapılacak ameliyatla çıkarılacağı öğrenildi. Çocuk hastalıkları uzmanı olan doktor eşi Osman Avcı’nın görev yaptığı Konya Eğitim ve Uygulama Hastanesi’nde tedavisi devam eden Avcı’nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Aliye Avcı ve eşi Osman Avcı, yaşanan olaydan dolayı üzüntülü olduklarını, konu hakkında konuşmak istemediklerini, saldırganların gereken cezayı alacaklarına inandıklarını söyledi.

SALDIRGANLARIN ARAÇLARI CEPHANELİK GİBİ

Olayın ardından araçlarına binip, kaçmak isteyen saldırganlar, kavşakta görevli trafik polisleri tarafından durduruldu. İsmail U. ve Hasan Ç. gözaltına alınırken araçta yapılan aramada 1 ruhsatsız av tüfeği, 21 fişek ve 2 bıçak ele geçirildi. Şüphelilerin üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilirken İsmail U.’nun da çelik yelek giydiği saptandı. İsmail U.’nun ifadesinde husumetli olduğu kişiler nedeniyle çelik yelek giydiğini ileri sürdüğü öğrenildi.

UYUŞTURUCU MADDE KULLANMAKTAN SABIKA KAYITLI

Gözaltına alınan ve ayakta durmakta güçlük çeken sürücü İsmail U. ve saldırgan Hasan Ç.’nin yapılan doktor kontrollerinde alkol çıkmaması üzerine, idrar ve kan testinde sürücünün uyuşturucu madde kullandığı saptandı. Her iki şüphelinin de ’uyuşturucu madde kullanmak ve adam yaralama’ suçundan sabıka kaydı olduğu öğrenildi. Olayın ardından saldırganların kullandığı araç trafikten men edilirken, sürücünün ehliyetine el konuldu.

Hasan Ç. ve İsmail U.,yapılan sorgulamanın ardındanbugün’Kasten adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan adliyeye sevk edildi.