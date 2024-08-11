Trafikte yine yol verme cinayeti: 3 ölü, 6 yaralı var

Mersin'de iki grup arasında yol verme meselesi yüzünden çıktığı öğrenilen tartışmada silahlar konuştu. 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sucular Mahallesi'ndeki bir restoranın önünde iki grup arasında "yol verme" meselesi nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada taraflar birbirlerine tabanca ve tüfekle ateş etti.

Olayda M.D., A.D. ve M.Ş. hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. M.D., R.D., V.D., S.D., E.B. ve N. Ş. adlı yaralılar, sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Çevrede güvenlik önlemi alan jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

İHA