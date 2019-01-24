Trafikte yumruk yumruğa kavga kamerada

Trafikte yaşanan kavga Üsküdar’da meydana geldi. Bir motosiklet sürücüsü ile araç sürücüsü yol verme yüzünden tartışmaya başladı. Ardından motosikletten inen şahıs araç içindeki şahsa bağırmaya başladı. Bunun üzerine otomobildeki şahıs da araçtan inince kavgada yumruklar konuşmaya başladı. Diğer sürücülerin araya girerek ayırdığı kavga ise bir cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde ilk önce motosiklet sürücüsü araç sürücüsüne bağırıyor. Ardından iki sürücü yumruklaşmaya başlıyor. Vatandaşlar ise kavga eden sürücüleri ayırıyor.