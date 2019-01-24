SON DAKİKA
ÖNCE DOLAR ŞİMDİ DE EURO! EURO 6 TL'NİN ALTINDA
Kayıp kedi 10 yıl sonra eve döndü
Kayıp kedi 10 yıl sonra eve döndü
Önce dolar şimdi de euro! Euro 6 TL'nin altında
Önce dolar şimdi de euro! Euro 6 TL'nin altında
Araç sahiplerine güzel haber: Benzine 11 kuruş indirim geliyor !
Araç sahiplerine güzel haber: Benzine 11 kuruş indirim geliyor !
Et yiyen bakteri genç kadını bu hale getirdi
Et yiyen bakteri genç kadını bu hale getirdi
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı ! Kar ve sağanak geliyor
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı ! Kar ve sağanak geliyor
Yüzme havuzunda dehşet ! Yüreklerin ağızlara geldiği anlar kamerada
Yüzme havuzunda dehşet ! Yüreklerin ağızlara geldiği anlar kamerada
Evcil hayvanını sokağa terk edene ceza geliyor
Evcil hayvanını sokağa terk edene ceza geliyor
Kadıköy'de can pazarı ! Genç kadını Çevik Kuvvet denize atlayıp kurtardı
Kadıköy'de can pazarı ! Genç kadını Çevik Kuvvet denize atlayıp kurtardı
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 24 Ocak 2019 13:13

Trafikte yumruk yumruğa kavga kamerada

Üsküdar’da motosiklet sürücüsü ile araç sürücüsünün yol verme tartışması kavgaya dönüştü. Yumrukların konuştuğu kavga amatör kameraya yansıdı.

A+ A-

Trafikte yaşanan kavga Üsküdar’da meydana geldi. Bir motosiklet sürücüsü ile araç sürücüsü yol verme yüzünden tartışmaya başladı. Ardından motosikletten inen şahıs araç içindeki şahsa bağırmaya başladı. Bunun üzerine otomobildeki şahıs da araçtan inince kavgada yumruklar konuşmaya başladı. Diğer sürücülerin araya girerek ayırdığı kavga ise bir cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde ilk önce motosiklet sürücüsü araç sürücüsüne bağırıyor. Ardından iki sürücü yumruklaşmaya başlıyor. Vatandaşlar ise kavga eden sürücüleri ayırıyor.

İHA

trafik kavgası , üsküdar
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM