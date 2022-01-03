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  4. Trafikteki ''ters yön canavarı'' kamerada

Trafikteki ''ters yön canavarı'' kamerada

Bursa'da bir otomobil sürücüsü İzmir-Bursa karayolunda ters yönde kilometrelerce seyir etti. Onlarca otomobilin kaza atlattığı o anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün İzmir-Bursa karayolu İzmir istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Görükle kavşağından ters yöne giren araç sürücüsü hızlı bir şekilde ters istikametten sol şeritte hızlı bir şekilde yol aldı. Ayrıca sürücünün polis kontrol noktasından da ters şekilde geçtiği görüldü.

Karşı yönden gelen araçların dikkati sayesinde muhtemel bir facia yaşanmazken, polis ekipleri sürücüyü arama çalışması başlattı.

 

Etiketler bursa ters yön trafik trafik canavarı video
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