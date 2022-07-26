Traktör şarampole yuvarlandı: 1 ölü 1 yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde toprak yolda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan traktörün sürücüsü yaralanırken traktörde bulunan eşi hayatını kaybetti.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde toprak yolda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan traktörün sürücüsü Ahmet T. (74) yaralandı, eşi Fadim T. (76) yaşamını yitirdi.



Kaza, saat 16.00 sıralarında Boyalı Mahallesinde meydana geldi. Yayladan yüklediği gübreyi evine getirmek üzere yola çıkan Ahmet T. yönetimindeki 42 K xxx plakalı traktör, engebeli arazide sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi. Kazada sürücü Ahmet T. ve eşi Fadim T. yaralandı. Yaralı çift, ihbar üzerine çağrılan ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Fadim T., doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Ahmet T.'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.