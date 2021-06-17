Traktörü durdurmak isterken canından oldu

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde park halindeyken bir anda hareket eden traktörü durdurmak isteyen yaşlı adam, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Akdam köyünde köyün eski muhtarı 76 yaşındaki Kemal T., traktör ile evine gelerek traktörü park edip aşağı indi.

DURDURMAK İSTERKEN ÖLDÜ

Birdenbire traktörün hareket ettiğini gören yaşlı adam tekrar traktöre binip durdurmak isterken traktörün altında kaldı. Kazada ağır yaralanan Kemal T. ihbar üzerine köye gelen ambulans ile Kadirli ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Kemal T. hayatını kaybetti.

Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

İHA