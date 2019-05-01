  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 01 Mayıs 2019 15:46

Tramvay moto kuryeye çarptı

İstanbul Güngören'de tramvay moto kuryeye çarptı.

Tramvay moto kuryeye çarptı
A+ A-

Kaza, Mehmet Akif Tramvay Durağı yakınında saat 14.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mihyettin Baltayev, 34 DG 0463 plakalı motosikleti ile tramvay yoluna girdi. Bu sırada arkadan gelen tramvay motosikleti altına aldı. Tramvay 4 metre sonra durabilirken, tramvayın altında kalan Baltayev yaralandı. Ayakları kırılan Baltayev ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Motosikletin kaldırılmasının ardından aksayan tramvay seferleri normale döndü. Baltayev'in bir restoranda moto kurye olarak çalıştığı öğrenildi.



DHA

Güngören
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM