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  4. 29 Mart 2018 07:33

Tramvay sapığı tutuklandı

Samsun’da tramvayda kadınların ve kız çocuklarının gizlice fotoğraflarını çekip sosyal medya hesabında uygunsuz bir şekilde paylaştığı iddia edilen 19 yaşındaki bir kişi tutuklandı.

Tramvay sapığı tutuklandı
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Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürütülen müstehcenlik soruşturması kapsamında, tramvayda bayanların ve kız çocukların gizlice fotoğraflarını çekip sosyal medya hesabında yayınladığı iddia edilen 19 yaşındaki A.T.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen A.T., savcıya ifade verdikten sonra tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.T., tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi

İHA

samsun
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