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  4. 24 Aralık 2019 12:02

Trans birey cinayetinde korkunç ifade: Öldür beni diye yalvarıyordu

Antalya'da trans birey Gökçe Saygı'nın defalarca bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada tanık olarak dinlenen Ş.K.'nin ifadeleri kan dondurdu.

Trans birey cinayetinde korkunç ifade: Öldür beni diye yalvarıyordu
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Antalya'da 'Naz' takma adlı trans birey Gökçe Saygı'yı (39), 22 yerinden bıçaklayarak öldüren Şahin Y.'ın (20) yargılandığı davada tanık olarak dinlenen cinayetin tek görgü tanığı Ş.K., “Şahin, ortada bir şey yokken yatağın üzerinde uzanan Naz'ın sırtına bıçakla vurmaya başladı. Ben çimdikliyor, şaka yapıyor sandım. Naz bağırmaya başladı. Şahin'e 'öldür beni' diye yalvarıyordu" dedi.

Olay, 13 Mayıs sabahı Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi 129 Sokak'taki 4 katlı apartmanın birinci katında meydana geldi. Evden gelen "Dur yapma, senin Allah'ın yok mu?" yalvarışlarını duyan apartman sakinleri, sesin kesimesinin ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Komşular, seslerin birinci katta oturan 'Naz' takma adlı trans birey Gökçe Saygı'nın evinden geldiğini söyledi. Eve giren polis, Saygı'nın cesedini buldu. Gökçe Saygı'nın sırtından defalarca bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi.

Polis tarafınfan yakalanan katil zanlısı Şahin Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA

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antalya , trans birey
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